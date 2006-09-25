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Латыпова (Багаутдинова) Занфира

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1936

Дата смерти

25.09.2006

Пол

Женский

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1936

Отец: Багаутдинов Камалетдин

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Латыпов Талгат Габдуллович

Рождение ребёнка
04.01.1957

Сын: Латыпов Ривкат Талгатович

Отец ребёнка: Латыпов Талгат Габдуллович

Рождение ребёнка
29.06.1960

Дочь: Чернякова (Латыпова) Гузалия Талгатовна

Отец ребёнка: Латыпов Талгат Габдуллович

Смерть
25.09.2006

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