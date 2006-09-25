Латыпова (Багаутдинова) Занфира
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1936
Дата смерти25.09.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1936
Отец: Багаутдинов Камалетдин
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.01.1957
Сын: Латыпов Ривкат Талгатович
Отец ребёнка: Латыпов Талгат Габдуллович
Рождение ребёнка
29.06.1960
Дочь: Чернякова (Латыпова) Гузалия Талгатовна
Отец ребёнка: Латыпов Талгат Габдуллович
Смерть
25.09.2006