Багаутдинов Камалетдин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти?.12.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Багаутдинова Фаткия
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.01.1928
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1931
Сын: Камалеев Шаймардан
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.08.1933
Сын: Камалетдинов Рафис Камалетдинович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.12.1936
Дочь: Латыпова (Багаутдинова) Занфира
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
?.12.1941