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Багаутдинов Камалетдин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Багаутдинова Фаткия

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.01.1928

Сын: Багаутдинов Магасумьян

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1931

Сын: Камалеев Шаймардан

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.08.1933

Сын: Камалетдинов Рафис Камалетдинович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.12.1936

Дочь: Латыпова (Багаутдинова) Занфира

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
?.12.1941

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