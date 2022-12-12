Неретен Наум Никифоров
Место рождения
Дата рождения1825 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.
Отец: Неретен Никифор Еремеев
Мать: Неретена Лукерья Петрова
Рождение ребёнка
05.06.1847 ст.
Мать ребёнка: Неретена Февронья Филипова
Рождение ребёнка
1850 ст.
Дочь: Федосья Наумова
Мать ребёнка: Неретена Февронья Филипова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно