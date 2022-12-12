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Неретен Наум Никифоров

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Место рождения

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд

Дата рождения

1825 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.

Отец: Неретен Никифор Еремеев

Мать: Неретена Лукерья Петрова

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
05.06.1847 ст.

Сын: Неретен Владимир Наумов

Мать ребёнка: Неретена Февронья Филипова

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
1850 ст.

Дочь: Федосья Наумова

Мать ребёнка: Неретена Февронья Филипова

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неретена Февронья Филипова

Смерть
Неизвестно
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