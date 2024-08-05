Ефросиния Яковлева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1838 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1838 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1860 ст.
Муж: Андрей Данилов
Воскресенская церковь, г. Руза, Московская губерния
Место жительства
После 08.01.1860 ст.
Рождение ребёнка
07.01.1863 ст.
Дочь: Татьяна Андреева
Отец ребёнка: Андрей Данилов
Смерть
Неизвестно