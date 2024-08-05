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Ефросиния Яковлева

Место рождения

Рыбушкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1838 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1839 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Бракосочетание
08.01.1860 ст.

Муж: Андрей Данилов

Воскресенская церковь, г. Руза, Московская губерния
Место жительства
После 08.01.1860 ст.
Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
07.01.1863 ст.

Дочь: Татьяна Андреева

Отец ребёнка: Андрей Данилов

Ракитино, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Ракитино, Рузский, Московская область

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