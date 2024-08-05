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Андрей Данилов

Место рождения

Ракитино, Рузский, Московская область

Дата рождения

15.08.1839 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1804 г.р.

Мать

Около 1806 г.р.

Жена

Около 1838 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1839 ст.

Отец: Данила Яковлев

Мать: Анна Родионова

Ракитино, Рузский, Московская область
Крещение
16.08.1839 ст.
Воскресенская церковь, г. Руза, Московская губерния
Бракосочетание
08.01.1860 ст.

Жена: Ефросиния Яковлева

Воскресенская церковь, г. Руза, Московская губерния
Рождение ребёнка
07.01.1863 ст.

Дочь: Татьяна Андреева

Мать ребёнка: Ефросиния Яковлева

Ракитино, Рузский, Московская область
Военная служба
Около 1864 ст.
В солдатах
Смерть
Неизвестно

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