Андрей Данилов
Место рождения
Дата рождения15.08.1839 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1839 ст.
Отец: Данила Яковлев
Мать: Анна Родионова
Крещение
16.08.1839 ст.
Воскресенская церковь, г. Руза, Московская губерния
Бракосочетание
08.01.1860 ст.
Жена: Ефросиния Яковлева
Воскресенская церковь, г. Руза, Московская губерния
Рождение ребёнка
07.01.1863 ст.
Дочь: Татьяна Андреева
Мать ребёнка: Ефросиния Яковлева
Военная служба
Около 1864 ст.
В солдатах
Смерть
Неизвестно