Бучковский Иван Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.02.1927
Жена: Бучковская Анна Петровна
дом 107/20
Рождение ребёнка
11.09.1929
Дочь: Катерина Ивановна
Мать ребёнка: Бучковская Анна Петровна
дом 107
Рождение ребёнка
20.01.1931
Мать ребёнка: Бучковская Анна Петровна
дом 107
Рождение ребёнка
10.04.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бучковская Анна Петровна
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.07.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бучковская Анна Петровна
Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно