Бучковский Иван Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бучковский Иван Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1902 г.р.

Дети

1929 г.р.
1931 г.р.
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Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.02.1927

Жена: Бучковская Анна Петровна

Раздельное, Львівська область
дом 107/20
Рождение ребёнка
11.09.1929

Дочь: Катерина Ивановна

Мать ребёнка: Бучковская Анна Петровна

Раздельное, Львівська область
дом 107
Рождение ребёнка
20.01.1931

Сын: Бучковский Иван Иванович

Мать ребёнка: Бучковская Анна Петровна

Раздельное, Львівська область
дом 107
Рождение ребёнка
10.04.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бучковская Анна Петровна

Раздельное, Львівська область
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Рождение ребёнка
19.07.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бучковская Анна Петровна

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Смерть
Неизвестно