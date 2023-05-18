Бучковская (Киричинская) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Бракосочетание
19.02.1927
дом 107/20
Рождение ребёнка
11.09.1929
Дочь: Катерина Ивановна
Отец ребёнка: Бучковский Иван Константинович
дом 107
Рождение ребёнка
20.01.1931
Отец ребёнка: Бучковский Иван Константинович
дом 107
Рождение ребёнка
10.04.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бучковский Иван Константинович
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Рождение ребёнка
19.07.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бучковский Иван Константинович
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Смерть
Неизвестно