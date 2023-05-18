Бучковская (Киричинская) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бучковская (Киричинская) Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1856 г.р.

Мать

1879 г.р.

Муж

1897 г.р.

Дети

1929 г.р.
1931 г.р.
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Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Киричинский Пётр Михайлович

Мать: Киричинская Текля Максимовна

Бракосочетание
19.02.1927

Муж: Бучковский Иван Константинович

Раздельное, Львівська область
дом 107/20
Рождение ребёнка
11.09.1929

Дочь: Катерина Ивановна

Отец ребёнка: Бучковский Иван Константинович

Раздельное, Львівська область
дом 107
Рождение ребёнка
20.01.1931

Сын: Бучковский Иван Иванович

Отец ребёнка: Бучковский Иван Константинович

Раздельное, Львівська область
дом 107
Рождение ребёнка
10.04.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бучковский Иван Константинович

Раздельное, Львівська область
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Рождение ребёнка
19.07.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бучковский Иван Константинович

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Смерть
Неизвестно
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