Пескишева (Росихина) Феодосия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пескишева (Росихина) Феодосия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Дарья Степановна

Отец ребёнка: Пескишев Степан Сергеевич

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Дарья Степановна

Отец ребёнка: Пескишев Степан Сергеевич

Рождение ребёнка
1766

Сын: Пескишев Василей Степанович

Отец ребёнка: Пескишев Степан Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пескишев Степан Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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