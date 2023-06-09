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Некрасов-Касаткин Александр Иванович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

31.05.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1862

Отец: Некрасов Иван Васильев

Мать: Некрасова Екатерина Алексеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.12.1896

Сын: Некрасов-Касаткин Василий Александрович

Мать ребёнка: Некрасова-Касаткина Павла Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.11.1899

Дочь: Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Некрасова-Касаткина Павла Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.08.1903

Дочь: Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Некрасова-Касаткина Павла Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова-Касаткина Павла Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно