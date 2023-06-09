Некрасов-Касаткин Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения31.05.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1862
Рождение ребёнка
17.12.1896
Сын: Некрасов-Касаткин Василий Александрович
Мать ребёнка: Некрасова-Касаткина Павла Васильева
Рождение ребёнка
18.11.1899
Дочь: Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Некрасова-Касаткина Павла Васильева
Рождение ребёнка
29.08.1903
Дочь: Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Некрасова-Касаткина Павла Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно