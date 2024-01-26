Случевская Анастасия Прокофьевна ( Алексеевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Случевская Анастасия Прокофьевна ( Алексеевна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

1914

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Случевский Капитон Константинович

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Полянска Ксения Капитоновна

Отец ребёнка: Случевский Капитон Константинович

Рождение ребёнка
27.07.1877

Дочь: Полянская (Случевская) Ксения Капитоновна

Отец ребёнка: Случевский Капитон Константинович

Смерть
1914

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