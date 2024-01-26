Случевская Анастасия Прокофьевна ( Алексеевна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Полянска Ксения Капитоновна
Отец ребёнка: Случевский Капитон Константинович
Рождение ребёнка
27.07.1877
Дочь: Полянская (Случевская) Ксения Капитоновна
Отец ребёнка: Случевский Капитон Константинович
Смерть
1914