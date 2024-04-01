Черкашенин Григорий Малолеток Д. Новопавловской Нефедьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкашенин Григорий Малолеток Д. Новопавловской Нефедьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

До 1798

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: Черкашенин Нефед Яковлев

Мать: Черкасова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черкашенина Татьяна Галактионова

Бракосочетание
25.01.1776

Жена: Черкасова (Каргаполова) Анастасия Евсеева

Красный Яр, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
оба первым браком
Рождение ребёнка
12.02.1780

Сын: Черкашенин Семен Григорьев

Мать ребёнка: Черкашенина Татьяна Галактионова

Рождение ребёнка
04.10.1781

Сын: Черкасов Яков Казак Р.Камышлова Григорьев

Мать ребёнка: Черкашенина Татьяна Галактионова

Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
восп. Лука Шихалев
Смерть
До 1798

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