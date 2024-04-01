Черкашенин Григорий Малолеток Д. Новопавловской Нефедьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1755
Дата смертиДо 1798
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Отец: Черкашенин Нефед Яковлев
Мать: Черкасова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
25.01.1776
Красный Яр, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
оба первым браком
Рождение ребёнка
12.02.1780
Сын: Черкашенин Семен Григорьев
Мать ребёнка: Черкашенина Татьяна Галактионова
Рождение ребёнка
04.10.1781
Сын: Черкасов Яков Казак Р.Камышлова Григорьев
Мать ребёнка: Черкашенина Татьяна Галактионова
Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
восп. Лука Шихалев
Смерть
До 1798