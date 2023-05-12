Гитман (Родригас) Лиса Родригас
Место рожденияПортленд штат Орегон США
Дата рождения17.10.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Портленд штат Орегон США
Бракосочетание
2014
Рождение ребёнка
23.07.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гитман Александр Александрович
Рождение ребёнка
25.09.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гитман Александр Александрович