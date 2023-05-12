Гитман (Родригас) Лиса Родригас — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гитман (Родригас) Лиса Родригас

Место рождения

Портленд штат Орегон США

Дата рождения

17.10.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1980 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Портленд штат Орегон США
Бракосочетание
2014

Муж: Гитман Александр Александрович

Рождение ребёнка
23.07.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гитман Александр Александрович

Рождение ребёнка
25.09.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гитман Александр Александрович