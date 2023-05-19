Гитман Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения13.05.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1980
Отец: Гитман Эля (Александр)
Бракосочетание
2014
Жена: Гитман Лиса Родригас
Рождение ребёнка
23.07.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гитман Лиса Родригас
Рождение ребёнка
25.09.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гитман Лиса Родригас
Место жительства
Неизвестно