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Гитман Александр Александрович

Место рождения

Зырянка, Верхнеколымский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)

Дата рождения

13.05.1980

Пол

Мужской

Отец

1945 г.р.

Мать

1940 г.р.

Жена

1979 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1980

Отец: Гитман Эля (Александр)

Мать: Гитман Светлана Васильевна

Зырянка, Верхнеколымский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
2014

Жена: Гитман Лиса Родригас

Рождение ребёнка
23.07.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гитман Лиса Родригас

Рождение ребёнка
25.09.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гитман Лиса Родригас

Место жительства
Неизвестно