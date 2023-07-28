Васильева Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиПосле 1896
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.02.1894
Рождение ребёнка
15.03.1895
Дочь: Прокофьева Анна Николаевна
Отец ребёнка: Прокофьев Николай Прокофьевич
Рождение ребёнка
16.06.1896
Сын: Прокофьев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Прокофьев Николай Прокофьевич
Смерть
После 1896