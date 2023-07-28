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Васильева Мария Васильевна

Место рождения

Коломно, Чудовский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

После 1896

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Коломно, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
11.02.1894

Муж: Прокофьев Николай Прокофьевич

Рождение ребёнка
15.03.1895

Дочь: Прокофьева Анна Николаевна

Отец ребёнка: Прокофьев Николай Прокофьевич

Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
16.06.1896

Сын: Прокофьев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Прокофьев Николай Прокофьевич

Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
После 1896

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