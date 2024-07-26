Маюрова (Батурина) Домна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маюрова (Батурина) Домна Ивановна

Место рождения

Токарева, Юргамышский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1794 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Токарева, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Ревизская сказка деревни Фадюшина 1816 год // Башархив Фонд И-138, опись 2, дело 382, Лист 368.
Бракосочетание
19.01.1812 ст.

Муж: Маюров Яков Иванович

Кислянское, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Метрическая книга села Кислянского Кирилловской церкви за 1812 год // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 539, Лист 59.
Смерть
Неизвестно

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