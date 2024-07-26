Маюрова (Батурина) Домна Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Ревизская сказка деревни Фадюшина 1816 год // Башархив Фонд И-138, опись 2, дело 382, Лист 368.
Бракосочетание
19.01.1812 ст.
Муж: Маюров Яков Иванович
Кислянское, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Метрическая книга села Кислянского Кирилловской церкви за 1812 год // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 539, Лист 59.
Смерть
Неизвестно