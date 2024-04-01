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Параскева (Нез)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

05.01.1837

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: Елена Артемьева

Смерть
05.01.1837
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