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Параскева (Нез)
Параскева (Нез)
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1836
Дата смерти
05.01.1837
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
(Гладилова) Елена Артемьева
Дети
Не указаны
Добавил:
ИС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать:
Елена Артемьева
Смерть
05.01.1837
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