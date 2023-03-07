Румакин Александр Алексеев
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Румакина Марфа Егорова
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Фёкла Александрова
Мать ребёнка: Румакина Марфа Егорова
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Мария Александрова
Мать ребёнка: Румакина Марфа Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Румакина Марфа Егорова
Смерть
Неизвестно