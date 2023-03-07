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Румакин Александр Алексеев

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Румакин ?

Мать: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Румакин Леон Александров

Мать ребёнка: Румакина Марфа Егорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Фёкла Александрова

Мать ребёнка: Румакина Марфа Егорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Мария Александрова

Мать ребёнка: Румакина Марфа Егорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Румакина Марфа Егорова

Смерть
Неизвестно
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