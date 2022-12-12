Чюй Артемий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чюй Артемий Иванов

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Место рождения

Отары, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1682

Дата смерти

1755

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682

Отец: не указан

Мать: не указана

Отары, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
С 1721
Невьянск, Невьянский, Свердловская область
Переведён на Невьянский завод
Рождение ребёнка
1726

Сын: Чюев Иван Артемьев

Мать ребёнка: Чюева Мария Харитонова

Смерть
1755
Кунара, Невьянский, Свердловская область
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