Чюй Артемий Иванов
Место рождения
Дата рождения1682
Дата смерти1755
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1721
Невьянск, Невьянский, Свердловская область
Переведён на Невьянский завод
Рождение ребёнка
1726
Сын: Чюев Иван Артемьев
Мать ребёнка: Чюева Мария Харитонова
Смерть
1755
Кунара, Невьянский, Свердловская область