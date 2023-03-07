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Волчкова Степанида Никифоровна

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Место рождения

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

До 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
в записи о рождении сына указана как села Покровского крестьянская вдова
Рождение ребёнка
05.05.1897 ст.

Сын: Волчков Иван

Отец ребёнка: не указан

Борисово, Царицынская волость, Московский уезд
ЦГАМ ф.203 оп.780 д.2649 МК с. Борисово Троицкая ц.
Смерть
Неизвестно
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