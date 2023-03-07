Волчкова Степанида Никифоровна
Место рождения
Дата рожденияДо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
в записи о рождении сына указана как села Покровского крестьянская вдова
Рождение ребёнка
05.05.1897 ст.
Сын: Волчков Иван
Отец ребёнка: не указан
Борисово, Царицынская волость, Московский уезд
ЦГАМ ф.203 оп.780 д.2649 МК с. Борисово Троицкая ц.
Смерть
Неизвестно