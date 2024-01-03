Матвей Саввич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смерти1788
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Бондарев Савва Андронов
Мать: Бондарева Марфа Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Моисеева
Рождение ребёнка
1758
Сын: Гордей Матвеев
Мать ребёнка: Ирина Моисеева
Рождение ребёнка
1761
Сын: Корней (Корнилий) Матвеев
Мать ребёнка: Ирина Моисеева
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Устинья Матвеева
Мать ребёнка: Ирина Моисеева
Смерть
1788