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Матвей Саввич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

1788

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Бондарев Савва Андронов

Мать: Бондарева Марфа Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Моисеева

Рождение ребёнка
1758

Сын: Гордей Матвеев

Мать ребёнка: Ирина Моисеева

Рождение ребёнка
1761

Сын: Корней (Корнилий) Матвеев

Мать ребёнка: Ирина Моисеева

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Устинья Матвеева

Мать ребёнка: Ирина Моисеева

Смерть
1788

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