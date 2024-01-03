Ирина Моисеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смерти1788
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвей Саввич
Рождение ребёнка
1758
Сын: Гордей Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Саввич
Рождение ребёнка
1761
Сын: Корней (Корнилий) Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Саввич
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Устинья Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Саввич
Смерть
1788