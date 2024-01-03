Ирина Моисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Моисеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

1788

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1725 г.р.

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвей Саввич

Рождение ребёнка
1758

Сын: Гордей Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Саввич

Рождение ребёнка
1761

Сын: Корней (Корнилий) Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Саввич

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Устинья Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Саввич

Смерть
1788

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