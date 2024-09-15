Иван Иванов
Место рождения
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла Иванова
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Ульяна Иванова
Мать ребёнка: Фекла Иванова
Место жительства
С 1764
Прокофьево, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно