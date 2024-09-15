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Иван Иванов

Место рождения

Хрустово, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

1712 г.р.

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Хрустово, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Иванова

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Ульяна Иванова

Мать ребёнка: Фекла Иванова

Хрустово, Свердловский район, Северный край
Место жительства
С 1764
Прокофьево, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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