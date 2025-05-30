Иван Терентьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1692
Дата смертиДо 1741
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692
Отец: Терентий Еремеев
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Около 1713
Жена: Агрипина Яковлева
Оларевский Николаевский, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1714
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Агрипина Яковлева
Рождение ребёнка
1717
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Агрипина Яковлева
Рождение ребёнка
1718
Сын: Еремей Иванов
Мать ребёнка: Агрипина Яковлева
1719 - 1
Смерть
До 1741