Иван Терентьев Около 1692 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иван Терентьев

Место рождения

Яковлево, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

Около 1692

Дата смерти

До 1741

Пол

Мужской

Отец

Около 1660 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1695 г.р.

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692

Отец: Терентий Еремеев

Мать: скрыто настройками приватности

Яковлево, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1713

Жена: Агрипина Яковлева

Оларевский Николаевский, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1714

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Агрипина Яковлева

Яковлево, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1717

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Агрипина Яковлева

Яковлево, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1718

Сын: Еремей Иванов

Мать ребёнка: Агрипина Яковлева

Яковлево, Свердловский район, Северный край
1719 - 1
Смерть
До 1741
Яковлево, Свердловский район, Северный край

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