Лебедева Иустина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛебедева Иустина Васильева

Лебедева Иустина Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Лебедев Кирилл Яковлевич

Отец ребёнка: Лебедев Яков Александров

Рождение ребёнка
02.02.1907

Дочь: Мельникова Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Лебедев Яков Александров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Яков Александров

Смерть
Неизвестно