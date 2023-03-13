Калинина (Цыганова) Наталья
Место рожденияАлександровка
Дата рождения1808
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Цыгановъ Меркулъ
Мать: Цыганова Прасковья
Александровка
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Анисья
Отец ребёнка: Калининъ Кузьма
Рождение ребёнка
05.06.1833
Дочь: Валявина Акулина
Отец ребёнка: Калининъ Кузьма
Рождение ребёнка
19.06.1835
Дочь: Кофейникова Агрофена
Отец ребёнка: Калининъ Кузьма
Рождение ребёнка
21.07.1837
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Калининъ Кузьма
Рождение ребёнка
17.10.1839
Дочь: Малафеева Прасковья
Отец ребёнка: Калининъ Кузьма
Александровка
Рождение ребёнка
22.06.1841
Сын: Калининъ Николай
Отец ребёнка: Калининъ Кузьма
Рождение ребёнка
10.07.1843
Дочь: Шерстнева Ольга
Отец ребёнка: Калининъ Кузьма
Рождение ребёнка
10.08.1845
Сын: Калининъ Никита
Отец ребёнка: Калининъ Кузьма
Рождение ребёнка
26.09.1847
Дочь: Гаврилова Устинья
Отец ребёнка: Калининъ Кузьма
Рождение ребёнка
01.12.1850
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Калининъ Кузьма
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калининъ Кузьма