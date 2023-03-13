Калинина (Цыганова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина (Цыганова) Наталья

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

1808

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Цыгановъ Меркулъ

Мать: Цыганова Прасковья

Александровка
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Анисья

Отец ребёнка: Калининъ Кузьма

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.06.1833

Дочь: Валявина Акулина

Отец ребёнка: Калининъ Кузьма

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.06.1835

Дочь: Кофейникова Агрофена

Отец ребёнка: Калининъ Кузьма

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.07.1837

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Калининъ Кузьма

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.10.1839

Дочь: Малафеева Прасковья

Отец ребёнка: Калининъ Кузьма

Александровка
Рождение ребёнка
22.06.1841

Сын: Калининъ Николай

Отец ребёнка: Калининъ Кузьма

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.07.1843

Дочь: Шерстнева Ольга

Отец ребёнка: Калининъ Кузьма

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.08.1845

Сын: Калининъ Никита

Отец ребёнка: Калининъ Кузьма

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.09.1847

Дочь: Гаврилова Устинья

Отец ребёнка: Калининъ Кузьма

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.12.1850

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Калининъ Кузьма

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калининъ Кузьма

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