Кофейникова (Калинина) Агрофена
Место рождения
Дата рождения19.06.1835
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1835
Отец: Калининъ Кузьма
Мать: Калинина Наталья
Бракосочетание
10.02.1854
Муж: Кофейниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
01.01.1855
Дочь: Анисья
Отец ребёнка: Кофейниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
05.09.1856
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Кофейниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
13.01.1860
Сын: Кофейниковъ Григорий
Отец ребёнка: Кофейниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
18.05.1862
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Кофейниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
03.09.1864
Сын: Кофейниковъ Иванъ
Отец ребёнка: Кофейниковъ Иванъ