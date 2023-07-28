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Кофейникова (Калинина) Агрофена

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

19.06.1835

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1835

Отец: Калининъ Кузьма

Мать: Калинина Наталья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
10.02.1854

Муж: Кофейниковъ Иванъ

Рождение ребёнка
01.01.1855

Дочь: Анисья

Отец ребёнка: Кофейниковъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.09.1856

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Кофейниковъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.01.1860

Сын: Кофейниковъ Григорий

Отец ребёнка: Кофейниковъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.05.1862

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Кофейниковъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.09.1864

Сын: Кофейниковъ Иванъ

Отец ребёнка: Кофейниковъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан