Мария Васильева
Место рожденияд.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1819
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.11.1835
Муж: Карп Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно