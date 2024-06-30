Еремеева Елизавета Павловна 26.04.1906 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Еремеева Елизавета Павловна

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Место рождения

Замошье, Сутоцкая волость, Себежский уезд

Дата рождения

26.04.1906 ст.

Дата смерти

04.04.1994

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1906 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Замошье, Сутоцкая волость, Себежский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еремеев Николай Алексеевич

Крещение
30.04.1906 ст.
Сутоки, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1933

Сын: Еремеев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Еремеев Николай Алексеевич

Лужки, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Еремеева Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Еремеев Николай Алексеевич

Лужки, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
06.03.1937

Дочь: Еремеева Галина Николаевна

Отец ребёнка: Еремеев Николай Алексеевич

Лужки, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
20.01.1940

Сын: Еремеев Макар Николаевич

Отец ребёнка: Еремеев Николай Алексеевич

Лужки, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
12.08.1942

Сын: Еремеев Леонид Николаевич

Отец ребёнка: Еремеев Николай Алексеевич

Лужки, Чайкинская волость, Себежский уезд
Смерть
04.04.1994
Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

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