Еремеева Елизавета Павловна
Место рождения
Дата рождения26.04.1906 ст.
Дата смерти04.04.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1906 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
30.04.1906 ст.
Сутоки, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1933
Сын: Еремеев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Еремеев Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Еремеева Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Еремеев Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
06.03.1937
Дочь: Еремеева Галина Николаевна
Отец ребёнка: Еремеев Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
20.01.1940
Отец ребёнка: Еремеев Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
12.08.1942
Сын: Еремеев Леонид Николаевич
Отец ребёнка: Еремеев Николай Алексеевич
Смерть
04.04.1994
Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область