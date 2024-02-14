Пучкина (Тараненко) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пучкина (Тараненко) Валентина

Место рождения

г. Орск Оренбургская область РСФСР

Дата рождения

30.07.196

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.196

Отец: не указан

Мать: Тараненко Наталья

г. Орск Оренбургская область РСФСР
Рождение ребёнка
30.03.200

Дочь: Карина

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Орск Оренбургская область РСФСР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафуанов Матвей

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Орск Оренбургская область.
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