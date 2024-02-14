Пучкина (Тараненко) Валентина
Место рожденияг. Орск Оренбургская область РСФСР
Дата рождения30.07.196
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.196
Мать: Тараненко Наталья
г. Орск Оренбургская область РСФСР
Рождение ребёнка
30.03.200
Дочь: Карина
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Орск Оренбургская область РСФСР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сафуанов Матвей
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Орск Оренбургская область.