Марина Владимирова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Харламов Василий Сергеев
Рождение ребёнка
1915
Сын: Харламов Василий Васильев
Отец ребёнка: Харламов Василий Сергеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно