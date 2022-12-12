Марина Владимирова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марина Владимирова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Харламов Василий Сергеев

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Харламов Василий Васильев

Отец ребёнка: Харламов Василий Сергеев

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харламов Василий Сергеев

Смерть
Неизвестно
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