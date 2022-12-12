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Харламов Василий Сергеев

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Место рождения

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

06.01.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1888

Отец: Харламов Сергей Акимов

Мать: Агриппина Григорьева

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Марина Владимирова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Харламов Василий Васильев

Мать ребёнка: Марина Владимирова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Владимирова

Смерть
Неизвестно
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