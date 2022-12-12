Харламов Василий Сергеев
Место рождения
Дата рождения06.01.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1888
Отец: Харламов Сергей Акимов
Мать: Агриппина Григорьева
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Марина Владимирова
Рождение ребёнка
1915
Сын: Харламов Василий Васильев
Мать ребёнка: Марина Владимирова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Владимирова
Смерть
Неизвестно