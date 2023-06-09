Петровская (Антипова) Харитина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петровская (Антипова) Харитина Ивановна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

28.09.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1870

Отец: Антипов Иван Анисимович

Мать: Антипова Прасковья Павловна

Бракосочетание
23.01.1889

Муж: Петровский Павел Иеремеевич

Рождение ребёнка
05.01.1890

Дочь: Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Петровский Павел Иеремеевич

Рождение ребёнка
22.01.1891

Сын: Петровский Василий Павлович

Отец ребёнка: Петровский Павел Иеремеевич

Рождение ребёнка
21.05.1892

Дочь: Елена Павловна

Отец ребёнка: Петровский Павел Иеремеевич

Рождение ребёнка
20.02.1896

Сын: Петровский Георгий Павлович

Отец ребёнка: Петровский Павел Иеремеевич

Рождение ребёнка
10.08.1914

Сын: Петровский Александр Павлович

Отец ребёнка: Петровский Павел Иеремеевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно