Петровская (Антипова) Харитина Ивановна
Место рождения
Дата рождения28.09.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1870
Бракосочетание
23.01.1889
Рождение ребёнка
05.01.1890
Дочь: Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Петровский Павел Иеремеевич
Рождение ребёнка
22.01.1891
Сын: Петровский Василий Павлович
Отец ребёнка: Петровский Павел Иеремеевич
Рождение ребёнка
21.05.1892
Дочь: Елена Павловна
Отец ребёнка: Петровский Павел Иеремеевич
Рождение ребёнка
20.02.1896
Сын: Петровский Георгий Павлович
Отец ребёнка: Петровский Павел Иеремеевич
Рождение ребёнка
10.08.1914
Сын: Петровский Александр Павлович
Отец ребёнка: Петровский Павел Иеремеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно