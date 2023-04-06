Петровский Александр Павлович
Место рождения
Дата рождения10.08.1914
Дата смерти1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1914
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Резник Алла Александровна
Мать ребёнка: Петровская Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
1950
Сын: Петровский Александр Александрович
Мать ребёнка: Петровская Евдокия Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1975