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Петровский Александр Павлович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

10.08.1914

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1914

Отец: Петровский Павел Иеремеевич

Мать: Петровская Харитина Ивановна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Резник Алла Александровна

Мать ребёнка: Петровская Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
1950

Сын: Петровский Александр Александрович

Мать ребёнка: Петровская Евдокия Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петровская Евдокия Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
1975
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