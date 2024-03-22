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фон Геллер Петер Николай Александер

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

28.07.1838

Дата смерти

17.09.1878

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1838

Отец: Фон Геллер Фёдор Карлович

Мать: Фон Геллер Густава Шарлотта

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
23.04.1872

Жена: Фон Геллер Ольга

Елгава, Jelgava
Рождение ребёнка
12.03.1873

Сын: Фон Геллер Анатоль

Мать ребёнка: Фон Геллер Ольга

Панихов, Царство Польское, Российская империя
Рождение ребёнка
02.03.1874

Сын: Фон Геллер Фридрих

Мать ребёнка: Фон Геллер Ольга

Панихов, Царство Польское, Российская империя
Рождение ребёнка
29.11.1876

Дочь: Фон Геллер Катарина

Мать ребёнка: Фон Геллер Ольга

Фридрихштадт, Курляндская губерния, Остзейский край, Российская империя
Военная служба
1878
Воинское звание: старший лейтенант Сапёр, награждён золотой саблей с надписью "За мужество".
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
17.09.1878
Умер в посёлке Бендер.
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