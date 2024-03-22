фон Геллер Петер Николай Александер
Место рождения
Дата рождения28.07.1838
Дата смерти17.09.1878
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1838
Бракосочетание
23.04.1872
Жена: Фон Геллер Ольга
Елгава, Jelgava
Рождение ребёнка
12.03.1873
Сын: Фон Геллер Анатоль
Мать ребёнка: Фон Геллер Ольга
Панихов, Царство Польское, Российская империя
Рождение ребёнка
02.03.1874
Сын: Фон Геллер Фридрих
Мать ребёнка: Фон Геллер Ольга
Панихов, Царство Польское, Российская империя
Рождение ребёнка
29.11.1876
Дочь: Фон Геллер Катарина
Мать ребёнка: Фон Геллер Ольга
Фридрихштадт, Курляндская губерния, Остзейский край, Российская империя
Военная служба
1878
Воинское звание: старший лейтенант Сапёр, награждён золотой саблей с надписью "За мужество".
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.09.1878
Умер в посёлке Бендер.