фон Геллер (Келецевич) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1854
Дата смерти28.06.1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь Куприяна, капитана в Губернаторском Министерстве, и Марии Тихудотойки.
Бракосочетание
23.04.1872
Елгава, Jelgava
Рождение ребёнка
12.03.1873
Сын: Фон Геллер Анатоль
Отец ребёнка: Фон Геллер Петер Николай Александер
Панихов, Царство Польское, Российская империя
Рождение ребёнка
02.03.1874
Сын: Фон Геллер Фридрих
Отец ребёнка: Фон Геллер Петер Николай Александер
Панихов, Царство Польское, Российская империя
Рождение ребёнка
29.11.1876
Дочь: Фон Геллер Катарина
Отец ребёнка: Фон Геллер Петер Николай Александер
Фридрихштадт, Курляндская губерния, Остзейский край, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
28.06.1917
Реваль, Грыфицкий повят, Западно-Поморское воеводство, Царство Польское, Российская империя