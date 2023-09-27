фон Геллер (Келецевич) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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фон Геллер (Келецевич) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1854

Дата смерти

28.06.1917

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Дочь Куприяна, капитана в Губернаторском Министерстве, и Марии Тихудотойки.
Бракосочетание
23.04.1872

Муж: Фон Геллер Петер Николай Александер

Елгава, Jelgava
Рождение ребёнка
12.03.1873

Сын: Фон Геллер Анатоль

Отец ребёнка: Фон Геллер Петер Николай Александер

Панихов, Царство Польское, Российская империя
Рождение ребёнка
02.03.1874

Сын: Фон Геллер Фридрих

Отец ребёнка: Фон Геллер Петер Николай Александер

Панихов, Царство Польское, Российская империя
Рождение ребёнка
29.11.1876

Дочь: Фон Геллер Катарина

Отец ребёнка: Фон Геллер Петер Николай Александер

Фридрихштадт, Курляндская губерния, Остзейский край, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
28.06.1917
Реваль, Грыфицкий повят, Западно-Поморское воеводство, Царство Польское, Российская империя
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