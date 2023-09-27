фон Геллер (Манделль) Густава Шарлотта — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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фон Геллер (Манделль) Густава Шарлотта

Место рождения

Соттфюлль, Эстония

Дата рождения

21.06.1804

Дата смерти

02.12.1890

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Соттфюлль, Эстония
Дочь Эрнста фон Бюххата (Эстония), эст. ландрат, † 1843, и Доротеи фон Кнорринг, умершей от чумы в Ундефюлле (Эстония).
Бракосочетание
10.05.1829

Муж: Фон Геллер Фёдор Карлович

Реваль, Грыфицкий повят, Западно-Поморское воеводство, Царство Польское, Российская империя
Рождение ребёнка
10.11.1832

Дочь: Бурмайстер Берта

Отец ребёнка: Фон Геллер Фёдор Карлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
27.06.1836

Дочь: Гельфсрайх Хелене Ольга Альвине

Отец ребёнка: Фон Геллер Фёдор Карлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
28.07.1838

Сын: Фон Геллер Петер Николай Александер

Отец ребёнка: Фон Геллер Фёдор Карлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1848

Сын: Фон Геллер Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Фон Геллер Фёдор Карлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
02.12.1890
Реваль, Грыфицкий повят, Западно-Поморское воеводство, Царство Польское, Российская империя
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