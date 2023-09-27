фон Геллер (Манделль) Густава Шарлотта
Место рожденияСоттфюлль, Эстония
Дата рождения21.06.1804
Дата смерти02.12.1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Соттфюлль, Эстония
Дочь Эрнста фон Бюххата (Эстония), эст. ландрат, † 1843, и Доротеи фон Кнорринг, умершей от чумы в Ундефюлле (Эстония).
Бракосочетание
10.05.1829
Реваль, Грыфицкий повят, Западно-Поморское воеводство, Царство Польское, Российская империя
Рождение ребёнка
10.11.1832
Дочь: Бурмайстер Берта
Отец ребёнка: Фон Геллер Фёдор Карлович
Рождение ребёнка
27.06.1836
Дочь: Гельфсрайх Хелене Ольга Альвине
Отец ребёнка: Фон Геллер Фёдор Карлович
Рождение ребёнка
28.07.1838
Сын: Фон Геллер Петер Николай Александер
Отец ребёнка: Фон Геллер Фёдор Карлович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Фон Геллер Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Фон Геллер Фёдор Карлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.12.1890
Реваль, Грыфицкий повят, Западно-Поморское воеводство, Царство Польское, Российская империя