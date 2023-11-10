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фон Геллер Александр Фёдорович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1848

Дата смерти

1915

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Фон Геллер Фёдор Карлович

Мать: Фон Геллер Густава Шарлотта

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Около 1871

Жена: Фон Геллер Наталья Михайловна

Верховка, Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
1872

Сын: Фон Геллер Николай Александрович

Мать ребёнка: Фон Геллер Наталья Михайловна

Верховка, Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Фон Геллер Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Фон Геллер Наталья Михайловна

Верховка, Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Фон Геллер Наталья Александровна

Мать ребёнка: Фон Геллер Наталья Михайловна

Верховка, Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
?.03.1880

Сын: Фон Геллер Сергей Александрович

Мать ребёнка: Фон Геллер Наталья Михайловна

Верховка, Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния
Саксонско-подданный.
Место жительства
1881
Чита, город Чита, Забайкальский край
Уехал в Читу вместе с четырьмя детьми, их няньками, гувернёрами и гувернантками. Перед отъездом продал одну из деревень – Софиевку, приданое жены.
Место жительства
После 1882
Чита, город Чита, Забайкальский край
Горный инженер геолог, Член Русского Императорского Географического общества (Читинское отделение), занимался разведкой золота в системах рек Шилки, Онона, Ингонды, Амура, имел богатые коллекции рассы... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
инженер-геолог
Место жительства
Неизвестно
Чита, город Чита, Забайкальский край
Смерть
1915
Чита, город Чита, Забайкальский край
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