фон Геллер Александр Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смерти1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Бракосочетание
Около 1871
Рождение ребёнка
1872
Сын: Фон Геллер Николай Александрович
Мать ребёнка: Фон Геллер Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Фон Геллер Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Фон Геллер Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Фон Геллер Наталья Александровна
Мать ребёнка: Фон Геллер Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
?.03.1880
Сын: Фон Геллер Сергей Александрович
Мать ребёнка: Фон Геллер Наталья Михайловна
Саксонско-подданный.
Место жительства
1881
Уехал в Читу вместе с четырьмя детьми, их няньками, гувернёрами и гувернантками. Перед отъездом продал одну из деревень – Софиевку, приданое жены.
Место жительства
После 1882
Горный инженер геолог, Член Русского Императорского Географического общества (Читинское отделение), занимался разведкой золота в системах рек Шилки, Онона, Ингонды, Амура, имел богатые коллекции рассы... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
инженер-геолог
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1915