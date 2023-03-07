Щеголев Петр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩеголев Петр Сергеевич

Щеголев Петр Сергеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

10.12.1936

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Щеголев Сергей Иванов

Мать: Щеголева Анастасия Захарова

Бракосочетание
30.01.1898 ст.

Жена: Щеголева Татьяна Васильевна

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.04.1901 ст.

Сын: Щеголев Василий Петрович

Мать ребёнка: Щеголева Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
12.07.1907

Дочь: Карташова Мирия Петровна

Мать ребёнка: Щеголева Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щеголев Алексей Петрович

Мать ребёнка: Щеголева Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щеголев Михаил Петрович

Мать ребёнка: Щеголева Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щеголев Петр Петрович

Мать ребёнка: Щеголева Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серякова Пелагея Петровна

Мать ребёнка: Щеголева Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Былинкина Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Щеголева Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щеголев Иван Петрович

Мать ребёнка: Щеголева Татьяна Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
10.12.1936
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close