Щеголев Петр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти10.12.1936
ПолМужской
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Щеголев Сергей Иванов
Бракосочетание
30.01.1898 ст.
Рождение ребёнка
24.04.1901 ст.
Мать ребёнка: Щеголева Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
12.07.1907
Дочь: Карташова Мирия Петровна
Мать ребёнка: Щеголева Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Щеголева Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Щеголева Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Щеголева Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серякова Пелагея Петровна
Мать ребёнка: Щеголева Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Былинкина Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Щеголева Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Щеголева Татьяна Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.12.1936