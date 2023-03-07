Щеголев Сергей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Щеголев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Щеголева Анастасия Захарова
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Носова Феодосия Сергеева
Мать ребёнка: Щеголева Анастасия Захарова
Рождение ребёнка
10.02.1900 ст.
Мать ребёнка: Щеголева Анастасия Захарова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно