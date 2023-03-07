Щеголев Сергей Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеголев Сергей Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щеголев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Щеголев Петр Сергеевич

Мать ребёнка: Щеголева Анастасия Захарова

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Носова Феодосия Сергеева

Мать ребёнка: Щеголева Анастасия Захарова

Рождение ребёнка
10.02.1900 ст.

Сын: Щеголев Федор Сергеевич

Мать ребёнка: Щеголева Анастасия Захарова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щеголева Анастасия Захарова

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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