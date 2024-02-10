Митин Руслан Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1980
Отец: Митин Виктор Иванович
Мать: Митина Нина Николаевна
Рождение ребёнка
2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Митина Селина Людмила Федоровна
Рождение ребёнка
2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Митина Селина Людмила Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно