Митин Руслан Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митин Руслан Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1980

Пол

Мужской

Отец

1953 г.р.

Мать

1951 г.р.

Жена

1983 г.р.

Дети

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Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1980

Отец: Митин Виктор Иванович

Мать: Митина Нина Николаевна

Рождение ребёнка
2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Митина Селина Людмила Федоровна

Рождение ребёнка
2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Митина Селина Людмила Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Митина Селина Людмила Федоровна

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