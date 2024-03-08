Митина Селина Людмила Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митина Селина Людмила Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1980 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митин Руслан Викторович

Рождение ребёнка
2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Митин Руслан Викторович

Рождение ребёнка
2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Митин Руслан Викторович

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