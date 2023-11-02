Олейников Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОлейников Михаил

Олейников Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1918

Дата смерти

Около 1954

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1918

Отец: Олейников Григорий Исидоров

Мать: Олейникова Фотина

Рождение ребёнка
11.01.1944

Сын: Олейников Леонид

Мать ребёнка: Олейникова Александра Акимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара

Мать ребёнка: Олейникова Александра Акимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Олейников Виктор

Мать ребёнка: Олейникова Александра Акимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Олейникова Александра Акимовна

Смерть
Около 1954
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close