Олейников Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1918
Дата смертиОколо 1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1918
Отец: Олейников Григорий Исидоров
Мать: Олейникова Фотина
Рождение ребёнка
11.01.1944
Сын: Олейников Леонид
Мать ребёнка: Олейникова Александра Акимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара
Мать ребёнка: Олейникова Александра Акимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Олейников Виктор
Мать ребёнка: Олейникова Александра Акимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1954