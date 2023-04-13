Мудрецова (Шапошникова) Вера Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.11.1897 ст.
Поручители жениха: Лухский мещанин Ксенофонт Капитонович Кочетов и кинешемский мещанин Григорий Васильевич Мудрецов. Поручители невесты: Могилевской губернии, города Климовичи мещанин Василий Моисееви... Показать все
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Мудрецова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Мудрецов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
01.10.1901
Дочь: Мудрецова-Висс Клавдия Алексеевна
Отец ребёнка: Мудрецов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
09.10.1904
Дочь: Мудрецова Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Мудрецов Алексей Васильевич
Восприемники: Рязанской губернии егорьевский мещанин Иоанн Хрисанфович Кулаков и жена московского купца Капитолина Дмитриевна Бабина ЦГА Москвы. Фонд №203, опись №776, дело №506, стр. 271
Смерть
Неизвестно