Мудрецова (Шапошникова) Вера Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мудрецова (Шапошникова) Вера Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.11.1897 ст.

Муж: Мудрецов Алексей Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Поручители жениха: Лухский мещанин Ксенофонт Капитонович Кочетов и кинешемский мещанин Григорий Васильевич Мудрецов. Поручители невесты: Могилевской губернии, города Климовичи мещанин Василий Моисееви... Показать все
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Мудрецова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Мудрецов Алексей Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.10.1901

Дочь: Мудрецова-Висс Клавдия Алексеевна

Отец ребёнка: Мудрецов Алексей Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.10.1904

Дочь: Мудрецова Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Мудрецов Алексей Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Восприемники: Рязанской губернии егорьевский мещанин Иоанн Хрисанфович Кулаков и жена московского купца Капитолина Дмитриевна Бабина ЦГА Москвы. Фонд №203, опись №776, дело №506, стр. 271
Смерть
Неизвестно