Шабынин Федор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабынин Федор Николаевич

Место рождения

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

21.05.1881

Пол

Мужской

Отец

1839 г.р.

Мать

1847 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1881

Отец: Шабынин Николай Семенович

Мать: Мифева Наталья Алексеевна

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
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