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Шабынин Федор Николаевич
Шабынин Федор Николаевич
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Древо
Место рождения
Крестово-Городище
, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Дата рождения
21.05.1881
Пол
Мужской
Отец
Шабынин Николай Семенович
1839 г.р.
Мать
Мифева Наталья Алексеевна
1847 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1881
Отец:
Шабынин Николай Семенович
Мать:
Мифева Наталья Алексеевна
Крестово-Городище
, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
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