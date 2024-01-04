Шабынин Николай Семенович
Место рождения
Дата рождения01.12.1839
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1839
Рождение ребёнка
1873
Сын: Шабынин Никифор Николаевич
Мать ребёнка: Шабынина Просковья Ефимовна
Рождение ребёнка
14.07.1876
Мать ребёнка: Шабынина Просковья Ефимовна
Бракосочетание
20.10.1878
Рождение ребёнка
19.12.1879
Мать ребёнка: Мифева Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
21.05.1881
Мать ребёнка: Мифева Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
20.07.1885
Мать ребёнка: Мифева Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
21.09.1888
Дочь: Шабынина Фекла Николаевна
Мать ребёнка: Мифева Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
02.12.1891
Дочь: Шабынина Варвара Николаевна
Мать ребёнка: Мифева Наталья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно