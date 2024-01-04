Шабынин Николай Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШабынин Николай Семенович

Шабынин Николай Семенович

Место рождения

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

01.12.1839

Пол

Мужской

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1839

Отец: Шабынин Семен Иванович

Мать: Шабынина Анастасия Романовна

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Шабынин Никифор Николаевич

Мать ребёнка: Шабынина Просковья Ефимовна

Рождение ребёнка
14.07.1876

Сын: Шабынин Семен Николаевич

Мать ребёнка: Шабынина Просковья Ефимовна

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
20.10.1878

Жена: Мифева Наталья Алексеевна

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.12.1879

Сын: Шабынин Федор Николаевич

Мать ребёнка: Мифева Наталья Алексеевна

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.05.1881

Сын: Шабынин Федор Николаевич

Мать ребёнка: Мифева Наталья Алексеевна

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.07.1885

Сын: Шабынин Илья Николаевич

Мать ребёнка: Мифева Наталья Алексеевна

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.09.1888

Дочь: Шабынина Фекла Николаевна

Мать ребёнка: Мифева Наталья Алексеевна

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.12.1891

Дочь: Шабынина Варвара Николаевна

Мать ребёнка: Мифева Наталья Алексеевна

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шабынина Просковья Ефимовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close