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Схоменко Василий Игнатов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Схоменко Игнат Федоров

Мать: Схоменко Марфа Гаврилова

Рождение ребёнка
1827

Сын: Схоменко Андрей Васильев

Мать ребёнка: Схоменко Прасковья Яковлева

Рождение ребёнка
1829

Сын: Схоменко Максим Васильев

Мать ребёнка: Схоменко Прасковья Яковлева

Рождение ребёнка
1835

Сын: Схоменко Матвей Васильев

Мать ребёнка: Схоменко Прасковья Яковлева

Рождение ребёнка
1841

Сын: Схоменко Аввакум Васильев

Мать ребёнка: Схоменко Прасковья Яковлева

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Марфа Васильева

Мать ребёнка: Схоменко Прасковья Яковлева

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Ирина Васильева

Мать ребёнка: Схоменко Прасковья Яковлева

Рождение ребёнка
1848

Сын: Схоменко Иван Васильев

Мать ребёнка: Схоменко Прасковья Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Схоменко Прасковья Яковлева

Смерть
Неизвестно
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