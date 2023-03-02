Схоменко Василий Игнатов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Схоменко Игнат Федоров
Мать: Схоменко Марфа Гаврилова
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Схоменко Прасковья Яковлева
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Схоменко Прасковья Яковлева
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Схоменко Прасковья Яковлева
Рождение ребёнка
1841
Сын: Схоменко Аввакум Васильев
Мать ребёнка: Схоменко Прасковья Яковлева
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Марфа Васильева
Мать ребёнка: Схоменко Прасковья Яковлева
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Ирина Васильева
Мать ребёнка: Схоменко Прасковья Яковлева
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Схоменко Прасковья Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно