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Никитин Павел Иванович

Место рождения

Павловское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

20.12.1914

Дата смерти

12.09.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1914

Отец: Никитин Иван Антипович

Мать: Иванова Мария Яковлевна

Павловское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
21.12.1914
Соловарка, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.02.1941

Сын: Иванов Владимир Павлович

Мать ребёнка: Иванова Ольга Романовна

Павловское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баранова Градислава Павловна

Мать ребёнка: Иванова Ольга Романовна

Павловское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Ольга Романовна

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Павловское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
12.09.1943
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