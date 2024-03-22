Никитин Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения20.12.1914
Дата смерти12.09.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1914
Отец: Никитин Иван Антипович
Мать: Иванова Мария Яковлевна
Крещение
21.12.1914
Соловарка, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.02.1941
Мать ребёнка: Иванова Ольга Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баранова Градислава Павловна
Мать ребёнка: Иванова Ольга Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Ольга Романовна
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.09.1943