Иванов Владимир Павлович
Место рождения
Дата рождения12.02.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1941
Отец: Никитин Павел Иванович
Мать: Иванова Ольга Романовна
Рождение ребёнка
23.09.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Фотина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Фотина Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно