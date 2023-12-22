Иванов Владимир Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Владимир Павлович

Иванов Владимир Павлович

Место рождения

Павловское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

12.02.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1916 г.р.

Жена

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1941

Отец: Никитин Павел Иванович

Мать: Иванова Ольга Романовна

Павловское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.09.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Фотина Ивановна

Павловское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Фотина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Павловское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Павловское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close