Усольцева Устинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: (Усольцева) Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Усольцев Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: (Усольцева) Лукерья Афанасьевна
Отец ребёнка: Усольцев Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Усольцев Матвей Афанасьевич
Отец ребёнка: Усольцев Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: (Усольцева) Парасковья Афанасьевна
Отец ребёнка: Усольцев Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: (Усольцева) Наталья Афанасьевна
Отец ребёнка: Усольцев Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Усольцев Андреян Афанасьевич
Отец ребёнка: Усольцев Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: (Усольцева) Настасья Афанасьевна
Отец ребёнка: Усольцев Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
1858
Сын: Усольцев Спиридон Афанасьевич
Отец ребёнка: Усольцев Афанасий Васильевич
Место жительства
1897
Боровое, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
По переписным листам Ишимского уезда 1897 года Ф. 417, о. 2, д. 739
Смерть
Неизвестно