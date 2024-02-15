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Усольцева Устинья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усольцев Афанасий Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: (Усольцева) Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Усольцев Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: (Усольцева) Лукерья Афанасьевна

Отец ребёнка: Усольцев Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Усольцев Матвей Афанасьевич

Отец ребёнка: Усольцев Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: (Усольцева) Парасковья Афанасьевна

Отец ребёнка: Усольцев Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: (Усольцева) Наталья Афанасьевна

Отец ребёнка: Усольцев Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Усольцев Андреян Афанасьевич

Отец ребёнка: Усольцев Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: (Усольцева) Настасья Афанасьевна

Отец ребёнка: Усольцев Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
1858

Сын: Усольцев Спиридон Афанасьевич

Отец ребёнка: Усольцев Афанасий Васильевич

Место жительства
1897
Боровое, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
По переписным листам Ишимского уезда 1897 года Ф. 417, о. 2, д. 739
Смерть
Неизвестно

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