Шикуля Федор Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти25.11.1916
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Шикуля Петр Осипов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Сын: Шикуля Тимофей Феодорович
Мать ребёнка: Шикуля Варвара Авдиева
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Шульга Мария Федорова
Мать ребёнка: Шикуля Варвара Авдиева
Рождение ребёнка
1889
Сын: Шикуля Иуда Федоров
Мать ребёнка: Шикуля Варвара Авдиева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шикуля Иван Федоров
Мать ребёнка: Шикуля Варвара Авдиева
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
25.11.1916