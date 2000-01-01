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Шикуля Федор Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

25.11.1916

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Шикуля Петр Осипов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Шикуля Тимофей Феодорович

Мать ребёнка: Шикуля Варвара Авдиева

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Шульга Мария Федорова

Мать ребёнка: Шикуля Варвара Авдиева

Рождение ребёнка
1889

Сын: Шикуля Иуда Федоров

Мать ребёнка: Шикуля Варвара Авдиева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шикуля Иван Федоров

Мать ребёнка: Шикуля Варвара Авдиева

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
25.11.1916
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